İdo Tatlıses ADÜ'lü gençleri coşturdu

Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında düzenlenen İdo Tatlıses konserinde coşku dolu anlar yaşandı.

2014 yılında ilk albümü yayınlanan ve her albümüyle artan bir hayran kitlesine sahip olan İdo Tatlıses, üniversitesinde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sevilen şarkılarını seslendiren İdo'ya, izleyiciler de eşlik etti.

ADÜ'nün büyük bir aile olduğunu söyleyerek gençlere seslenen Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Aydın Adnan Menderes Üniversitesine yakışır bir şenlik geçirmenizi istiyorum. Siz eğlendikçe bizler de mutlu oluyoruz, beş gün boyunca her gün ben de sizlerle birlikte eğleneceğim. Birlik ve beraberliğimiz hiç bozulmasın” mesajını verdi.

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bütün okulların toplu olarak katılım göstereceği mezuniyet töreninin 10 Haziran 2019 tarihinde şehir merkezindeki stadyumda gerçekleşeceğini belirterek, mezuniyet günü düzenlenecek olan Manga konserinin de müjdesini verdi.

Şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen organizatörler başta olmak üzere tüm personele teşekkürlerini ileten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, İdo Tatlıses'e plaket ve çiçek takdiminde bulundu.