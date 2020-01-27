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İhlas Ailesinin acı günü

Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Köşk Büro Müdürü Gürkan Kanat, hayatını kaybetti.


Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Köşk Büro Müdürü Gürkan Kanat, rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kanat'ın cenazesinin yarın Köşk ilçesinde saat 10.00'de kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Manisa'da toprağa verileceği öğrenildi.


47 yaşında hayatını kaybeden Gürkan Kanat, evli ve iki çocuk babasıydı.

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