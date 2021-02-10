İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İhtiyaç sahibi öğrencilere Kaymakamlık desteği

Sultanhisar Kaymakamlığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek ihtiyaç sahibi öğrencilerin sınav giriş ücretlerini karşılayacak.

Sultanhisar Kaymakamlığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek ihtiyaç sahibi öğrencilerin sınav giriş ücretlerini karşılayacak.


YKS başvuruları 4 Şubat'ta başladı ve 2 Mart'ta sona erecek. Sınava girmek isteyen öğrenciler başvurularını yapmaya başlarken, Sultanhisarlı ihtiyaç sahibi öğrencilerin sınav ücretini ise Sultanhisar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacak. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ihtiyaç sahibi öğrencilerin Sultanhisar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ait 0256 351 23 84 nolu telefon üzerinden müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.