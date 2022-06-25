“İki Bekar” Kuşadası'nda sanatseverlerle buluştu

Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro, ünlü oyuncular Emre Kınay ve Evrim Alasya'nın başrollerini paylaştığı “İki Bekar” isimli tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Pandemiden sonra ilk kez Kuşadası'nda sahnelenen oyun, amfi tiyatroyu dolduran sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Kültür-sanat alanında düzenlediği kaliteli etkinliklerle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, ünlü oyuncu Emre Kınay'ın kurucusu olduğu Duru Tiyatro'yu ağırladı. Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da Duru Tiyatro tarafından sahnelenen “İki Bekar” isimli komedi türündeki oyuna sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Amerikalı oyun yazarı Sam Bobrick tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Emre Kınay'ın yaptığı, başrollerini ise Emre Kınay ile Evrim Alasya'nın üstlendiği kadın-erkek ilişkilerini konu alan oyunu 3 bin 200 kişi izledi. Durujazz ekibinin canlı müzik performansı ile eşlik ettiği iki perdelik oyun, akıcı temposu ile sanatseverler tarafından beğeniyle izlendi.

Oyunun ardından konuşan Emre Kınay, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür ederek “Sanatın önemini bilen ve bu konuda çalışmalar yapan bir başkana sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Pandemiden sonra ilk kez bir açık hava sahnesinde izleyiciyle buluşuyoruz. Çok mutlu ve heyecan doluyuz. Bizi izlemeye gelen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar ise Emre Kınay ve Evrim Alasya'ya teşekkür ederek “Sizleri Kuşadası'nda ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduk. Hepimiz için güzel bir akşam oldu” dedi.