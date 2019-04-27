İki kişinin kavgası, 9 kişiyi yaraladı

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki kişi arasında meydana gelen kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar 9 kişiyi yaraladı.

Edinilen bilgiye göre dün akşam Yenimahalle'de karşı karşıya gelen S.G ve B.S arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.G evden getirdiği pompalı tüfekle B.S'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar olay yerinde bulunan bazı vatandaşlara isabet etti. Kavganın taraflarından B.S. ve etrafta bulunan 9 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ve kendi imkanları ile Aydın'daki hastanelere kaldırıldı. Pompalı tüfekle ateş eden S.G polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor