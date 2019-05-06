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İkiçeşmelik Ortaokulu'nda TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenledi

Kuşadası İkiçeşmelik Ortaokulu tarafından düzenlenen TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.


Okul bahçesinde düzenlenen fuarın açılışına Kuşadası Kaymakamı Sadettin yücel, Kuşadası Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, İkiçeşmelik Ortaokulu Müdürü Şükran İnçce, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


Kuşadası İkiçeşmelik Ortaokulu TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılış kurdelasını kesen Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduğunu söyledi. Okul bahçesinde açılan fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan projeler sergilenirken, farklı ve ilginç projeler davetlilerin büyük ilgisini çekti.

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