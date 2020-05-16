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İkinci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde inşaat işçisi metrelerce yükseklikten yere düştü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde inşaat işçisi metrelerce yükseklikten yere düştü. Yapılan tüm müdahelelere rağmen işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi 527'inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında inşaat işiyle uğraşan Orhan Döşlü (57) çalıştığı sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten yere düştü. İnşaat işçisinin düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Döşlü, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan inşaat işçisi 4 saatlik müdaheleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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