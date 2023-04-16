İklim değişikliğine dikkat çeken liseli gençlerden büyük başarı

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, ‘Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nda “Hava ve İklim” alanında hazırladıkları proje ile Türkiye Birincisi oldu.

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması ile Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nın final aşaması proje değerlendirme sonuçları açıklandı. Çevrimiçi olarak tamamlanan proje değerlendirme sonuçlarına göre, Aydın'daki okullar ise 2 yarışmada toplam 30 ödüle layık görüldü. Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi ise Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'na damga vurdu. BİLSEM öğrencileri, Elif Buse Bardak, Elif Köklüce, Yasemin Vapur tarafından ve danışman öğretmen Ceren Aydın'ın koordinesinde “Hava ve İklim” alanında hazırlanan “Kişilerin tükettiği sera gazı emisyonlarının hesaplanmasını ve karşılaştırılmasını sağlayan yazılımın tasarlanarak uygulanması” isimli proje, Türkiye Birincisi oldu.

Ayrıca Aydın'a toplam 30 ödülü kazandıran projelerin sahipleri, final sergisi ve ödül töreni için İstanbul'da düzenlenecek olan TEKNOFEST 2023'e davet edilecek.