İklim Değişikliğinin Sağlığa etkileri konuşuldu

Dünya'daki pek çok gelişmiş ülke, Dünya'nın ısısının 1,5 derece artmasıyla ortaya çıkacak olaylara insanlığın hazırlıklı olması için görüşmeler yaparken Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde, çeşitli okullarda iklim değişiklikleri ele alınmaya başladı.

TÜBİTAK Bilim Söyleşileri programları dahilinde ele alınan programlar dahilinde Aydın'da ADÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi ve Çevre Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Didem Evci Kiraz tarafından “İklim Değişikliği ve Sağlık Etkileri” konulu sunum ve söyleşi yapıldı. Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ve Adnan Menderes Anadolu Lisesi 'nde gerçekleştirilen seminer ve söyleşilerde katılımcılara iklim değişikliğinin sağlığa etkisi anlatıldı.

“Türkiye 10 yıldır hazırlık yapıyor”

Dünyada iklim değişikliğinin doğuracağı sağlık sorunlarına ilişkin pek çok ilkenin herhangi bir hazırlığı olmadığını Türkiye'nin ise 2010 yılından bu yana bu konu üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Prof. Dr. Didem Evci Kiraz, “2014 yılında, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından, alanında uzman bilim insanlarını özellikle dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerle buluşturma ve öğrencilerin bilime ilgisini pekiştirme amacı ile “Bilim Söyleşileri” dizisi başlatılmıştır. Benim söyleşi konum ve tarihim bir başka nedenle önemliydi. Şu anda Madrid'de ‘İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın 25.si düzenlenmekte. Ve ülkeler İklim değişikliği ile mücadeleyi kaybetmenin üzüntüsünü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ağzından dinlediler. Dünya Sağlık Örgütü ülkelerin sağlık ve iklim değişikliği durumunu araştırmış ve şu an hiçbir ülkenin gelecekte karşılaşacakları olaylara hazırlıklı olmadıklarını ortaya koymuştur. Halbuki Türkiye 2010 yılından bu yana iklim değişikliği ve sağlık alanında Sağlık Bakanlığı öncülüğünde çalışmalar yapmaktadır. Ulusal strateji ve eylem planını 2015 yılında yayınlamıştır. Tek yapılması gereken hazırlıklı, dirençli ve uyum sağlamaya hazır bir sağlık hizmet modeli ve toplum farkındalığı, bilinci, bilgi düzeyi ile 2030-2050 yıllarına hazırlanmaya başlamasıdır” diye konuştu.