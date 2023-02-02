İl Kültür Müdürü Tuncer, 'kirli tuvaletlerden dolayı' özür dilemek için 1200 km yol gitti

Urfalı Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Kültür Merkezi'nin ‘pis tuvalet ve soğuk kulis odası' eleştirisi nedeniyle Aydın'ın zedelenen imajını düzeltmek ve özür dilemek için 1200 kilometre yol kat etti. Aydın İl Kültür Müdürlüğü'ne bağlı salondaki kirli tuvaletlerden dolayı oyuncu Şebnem Özinal'dan özür dilemek için İstanbul'a giden ve AK Parti'den milletvekili adayı olmak istediği konuşulan Müdür Tuncer'in bu durumu sosyal medya hesabından paylaşması ise bazı vatandaşlar tarafından ‘incelik' olarak değerlendirilirken bazı vatandaşlar tarafından da ‘şov' olarak yorumlandı.

Geçtiğimiz günlerde rol aldığı ‘Seninle Evlenir Miyim?' adlı oyunu sahnelemek için Aydın'a gelen oyuncu Şebnem Özinal'ın Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ait tuvalet ve lavabonun pislik içinde olduğunu paylaşmasının ardından Urfalı ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, sanatçıdan özür dilemek için İstanbul'a gitti. Usta oyuncudan yaşanan olaydan dolayı özür dilediğini belirten Tuncer, “Sanatçımız ile gönül köprüsünü onardım” şeklinde paylaşım yapması ise adeta Aydınlıları ikiye böldü. Paylaşımı gören bazı vatandaşlar “incelik” olarak değerlendirirken bazı vatandaşlar da milletvekili adayı olmak isteyen Umut Tuncer'in 'şov' yaptığını yorumladı. Duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar “Önce Aydın'ın imajını zedelediği için Aydınlılardan özür dilemeliydi. Ayıbını örtmek için o kadar yol gitmiş. Şova gerek yok” ifadelerini kullandılar.

“Ülke genelinde yankı buldu”

Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne bağlı Hidayet Sayın Kültür Merkezi'nde sahne alan oyuncu Şebnem Özinal'ın, sosyal medya üzerinden yaptığı “pis tuvalet, soğuk ve perdesiz kulis” paylaşımı ülke genelinde yankı bulurken, Aydın'ın imajının zedelenmesine yol açan olayın ardından Kültür ve Turizm İl Müdürü Umut Tuncer ise adeta ayıbını örtmek bin 200 kilometre yol gitti. Oyuncu Özinal ile görüşen Müdür Tuncer'in “özür dilemesi” ile ilgili paylaşımı ise birçok Aydınlı vatandaş tarafından tepkiyle karşılandı. Aydın'ın itibarının zedelenmesine yol açan olay ile ilgili bir çok vatandaş “Peki, Aydınlılardan kim özür dileyecek” diyerek duruma tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden pis şekilde görünen tuvalet ve lavaboların fotoğrafını paylaşan usta oyuncu Özinal'ın, “İsmi Aydın olan bir ilimizde oyuncu için değer görülen kulise bakın. Para verip bu sahneleri kiralıyoruz. Kuliste giyineceğimiz yerde perde yok. Kendi imkanlarımızla camları kapattık. Isıtma yok, donuyoruz. Tuvaletin, lavabonun hali ortada. Gerçekten yazık, oyunculara ve sanata verilen değer bu mu?" şeklindeki paylaşım yapmıştı.

Şebnem Özinal ile birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşan Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Umut Tuncer, yaptığı paylaşımında “Tiyatro sanatçısı Şebnem Özinal'ın tiyatro salonunuzun yeterince temiz olmayan tuvaletleri ile ilgili paylaşımını görünce bir sanatçı evladı olarak çok üzüldüm. İstanbul'a gelerek değerli sanatçımızı ziyaret ettim. Tatsız görüntü için özür diledim ve kendisini Aydın'ımızın güzelliklerini yaşamak için 2 gün tatile davet ettim. Ayrıca, eksikliğimizin giderilmesi için kültür merkezi yöneticimiz ve ekibimizle ilgili gerekli inceleme sürecini de derhal başlattım. Sanatçımız ile gönül köprüsünü onardım. Aydın'ımızı yükseltmek için görevdeyim; Aydın'ımıza karşı bir tek kalbin bile kırılmasına müsaade etmem” ifadelerine yer verdi.