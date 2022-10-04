İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, hem tedavi görüp hem de öğrenen çocuklarla buluştu

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde tedavi görürken bir yandan Hastane Okulu'nda eğitimlerine devam eden çocukları ziyaret etti.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar eğitimlerine kesintisiz şekilde devam ediyorlar. Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu bünyesinde bulunan Hastane Öğretmenliği kadrosunda görevli öğretmenler tarafından Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde tedavisi devam eden öğrencilere Hastane Okulu'nda hafta içi her gün tam zamanlı olarak eğitim öğretim hizmeti veriliyor. Öğretim faaliyetleri sınıf seviyelerine göre devam ederken görsel sanatlar ve el işi çalışmaları gibi çeşitli faaliyetler de düzenleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Duygu Eren Dağlar ile birlikte Hastane Okulu'ndaki öğrencileri ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. Öğrenciler ve velilerle sohbet ederek taleplerini dinledi. Özveriyle çalışan öğretmenlere teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, Başhekim Dağlar nezdinde öğrenciler için emeği geçen tüm hastane personeline de teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.