İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, LGS hazırlıklarını yerinde inceledi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, 20 Haziran 2020 yılında yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi Sınavı hazırlıklarını yerinde inceledi.


İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, Bozdoğan, Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar ilçeleri ile Efeler Dalama Mahallesi'ndeki Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınavın uygulanacağı okullarda incelemelerde bulundu.


Sınava hazırlık sürecini bizzat sahada takip eden Okumuş, gittiği okullarda bahçe ve binalara giriş için alınan düzen, koridor ve salonlarda alınan tedbirler, temizlik ve dezenfekte çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Aydın'da sınav için hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Okumuş, öğrencilerin sadece sınava odaklanmaları gerektiğini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.