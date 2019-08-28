İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, müdürler ile toplantıda buluştu

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında 2019 Yılı Yaz Dönemi İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş' un başkanlığında gerçekleştirildi. Efeler İstiklal Anaokulu'nda gerçekleştirilen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, şube müdürleri ve 17 ilçe milli eğitim müdürü katıldı.

Toplantıda, 2018-2019 eğitim öğretim yılının genel değerlendirmesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılına hazırlık (fiziki durum, donatım, inşaat vb) , projeler, orta öğretime kayıt ve yerleştirme, ilçelerin personel durumu ve ihtiyaçları görüşüldü.

İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, önce eğitimci ve ardından birer eğitim lideri olarak tüm yöneticilerin kaybedecek tek bir günü olmadığını ifade ederek, planlamalarını yapmalarını istedi.