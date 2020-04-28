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İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş plazma bağışında bulundu

Korona virüsü (Kovid-19) hastalığını atlatan ve yapılan son iki testi negatif çıkan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, plazma bağışında bulundu.


Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Kovid-19 hastalığı nedeniyle hastanedeki tedavisinin ardından evinde 14 günlük karantina süresini bitirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş son iki testinin negatif çıkmasının ardından Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne giderek plazma bağışında bulundu.


Yapacak olduğu bağış ile birkaç kişinin hayatına dokunabildiği takdirde kendisini çok mutlu olacağını ifade eden Okumuş, “01 Nisan tarihinde Kovid-19 teşhisi ile hastaneye yattım. Yaklaşık 9 gün hastanede ilaç tedavisi gördüm. İlaçla tedavim gerçekleşti. Sonrasında taburcu oldum. Evdeki 14 günlük karantina sürecini bitirdikten sonra yapılan son iki testimde negatif çıktı. Ben plazma bağışı konusunda ilk baştan da ifade etmiştim. İyileşirsem, şifa bulursam, doktorlarımın da uygun görmesi durumunda plazma bağışında bulunacağımı ifade etmiştim. İnşallah yapacağım bağışla, birkaç kişinin hayatına dokunabilirsem, şifa bulmasına vesile olabilirsem kendimi dünyanın en mutlu insanı hissedeceğim” dedi.

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