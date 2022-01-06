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İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, yüzmede derece elde eden öğrenciyi ağırladı

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Edirne’de düzenlenen 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Yüzme Şampiyonasında Türkiye 3.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Edirne'de düzenlenen 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Yüzme Şampiyonasında Türkiye 3.'sü olan Nazilli Beşeylül Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Eymen Bayındır, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'u ziyaret etti.


İl Müdürü Okumuş, Türkiye yüzme yarışmasında Bronz madalyayı Aydın'a kazandırmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek genç sporcuyu tebrik edip ödüllendirdi.


Hedefinin Türkiye Şampiyonu olmak olduğunu belirten öğrenciye spor hayatında başarılar dileyen Okumuş, küçük yaşta yüzme sporuna başlamasına vesile olan ailesine ve başarıya giden yolda her türlü desteği vererek öğrencinin spor hayatına katkısı olan herkese teşekkür etti.

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