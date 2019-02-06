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İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş'tan ADÜ'ye ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Osman Selçuk Aldemir'e makamında tebrik ziyaretinde bulundu.


Rektör Aldemir'in yeni görevinin Aydın'a ve Üniversiteye hayırlar getirmesini dileyen Seyfullah Okumuş, kaliteli bir eğitimin aile ortamında başlayıp eğitim kurumlarında devam ettiğini, Üniversite eğitiminin ise bireyin gelişimi ve meslek yaşantısındaki başarısında önemli rol oynadığını ifade etti.


Kamu kurumları içinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülecek çalışmaları önemsediklerini belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin eğitim kalitesini arttırmak adına güçlü potansiyellerinin olduğunun altını çizerek “Üniversitemizin uluslararası standartlarda eğitim imkanları sunan, inovasyon yeteneği güçlü, akademik çalışmalarıyla bilim ve teknolojiye katkı veren akademisyenleri var. Milli Eğitim Müdürlüğüyle ses getiren, yol gösterici projeleri birlikte yürütmek bizleri mutlu edecektir” diye konuştu.

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