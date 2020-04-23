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İl Milli Eğitim'in 23 Nisan Konvoyu çocuklar için yollardaydı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "23 Nisan Konvoyu" şehrin dört bir yanında, 23 Nisan şarkılarıyla çocukları selamladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "23 Nisan Konvoyu" şehrin dört bir yanında, 23 Nisan şarkılarıyla çocukları selamladı.


Çelenk Koyma töreninin ardından Aydın Valiliği önünden hareket eden okul yöneticilerinin idaresindeki 12 araçlık konvoy, palyaço ve uçan balonlarla balkonlara çıkan halkı ve çocukları selamladı. Palyaço ve uçan balonlar ile neşeli şarkılara alkışlarla eşlik eden çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.


23 Nisan Konvoyu ayrıca Kovid-19 rahatsızlığı nedeniyle evinde karantinada bulunan ve bayram kutlamalarına katılamayan İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'u da selamladı.

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