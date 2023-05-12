İl Müftüsü Güneş: "Geleceğe daha umutlu bakıyoruz"

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST yarışmasında dereceye giren öğrencileri makamında ağırlayarak, "Kazanılan birinciliklerle geleceğe daha umutlu bakıyoruz" dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen, Türkiye'nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen TEKNOFEST 2023'te, Aydın Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan katılım sağlayan öğrenciler Türkiye birincilikleri ile memleketlerine döndü. 3 kategoride üç takım ile 27 Nisan-1 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan Türkiye TEKNOFEST 2023 finallerinde; Aydın Lisesi, Germencik Ortaklar Fen Lisesi ve Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Türkiye birincilikleri elde etti.

Aydın'ı onurlandıran öğrenciler ve öğretmenlerini makamında ağırlayan İl Müftüsü Hasan Güneş, "Yaptıkları projeler ve kazandıkları Türkiye birincilikleri ile geleceğe daha bir umutla bakıyoruz. Bu başarılarında pay sahibi olan İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerine, okul idarecileri ve öğretmenlerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Dereceye giren öğrenci ve öğretmenlerine çeşitli hediyeler takdim eden Müftü Güneş, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, idareciler ve öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çekildi.