İl Sağlık Müdürlüğü'nden “Evde Sağlık Hizmeti” açıklaması

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, bazı basın yayın kuruluşlarında evde sağlık hizmetleri ile ilgili çıkan haberler üzerine yapılan açıklamada, Aydın'da 33 ekip, 132 personel ve 40 araçla evde sağlık hizmeti verildiği belirtildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Çeşitli basın yayın organlarında yer alan ve vatandaşlarımızın müracaatları doğrultusunda ilimizde verilmekte olan evde sağlık hizmetleri ile ilgili aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. Evde sağlık hizmetleri 2006 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından verilmektedir. İlimizde 33 ekip ve132 personel ( 4 Uzman Hekim,15 Pratisyen Hekim, 5 Diş Hekimi, 20 Sağlık Memuru, 58 Hemşire, 6 Tıbbi Sekreter, 19 Şoför, 2 Fizyoterapist, 3 Diş Protez Teknisyeni) tarafından 40 araç ile bu hizmeti vermekteyiz. Evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımız tüm ilçelerimizde 444 38 33 (444 Evde) nolu telefonu arayarak talebini ilettiğinde en kısa zamanda ekiplerimiz kendilerini arayarak ihtiyaç duydukları sağlık hizmetini kendilerine verecektir. Bu hizmetler hafta sonu da dahil olmak üzere akşam saat 20.00'a kadar devam etmektedir. İlimizde her gün ortalama 350 kişinin takip ve tedavisi ev ziyaretleri ile mahallinde gerçekleştirilmektedir. İhtiyaç halinde ekip ve personel sayısı artırılmaktadır. Çeşitli kurum ve kuruşların evde sağlık hizmetlerinin Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından engellendiği söylemleri üzerine, bu hizmet izne ve ruhsata tabi bir işlem olup yetkili kişilerce yapılması gerektiğini tekrar hatırlatır, ilgili şartları yerine getiren kurum ve kuruşların ruhsat alması halinde bu faaliyetlerine izin verildiğini, aksi durumda yetkisiz kişilerin ruhsat olmadan sağlık hizmeti vermesinin kanunen yasak olduğunu ve 1 ila 3 yıl arasında hapis ve 20 bin gün idari para cezasıyla cezalandırılmayı gerektirdiğini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız” denildi.