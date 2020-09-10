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İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, 112 Komuta Merkezi'ni ziyaret etti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr.

Osman Açıkgöz 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti.


İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, 112 Komuta Kontrol Merkezi çalışanlarına ve il genelindeki 112 ekiplerine pandemi dönemindeki özverili çalışmalarından dolayı anons geçerek teşekkür etti.


Dr. Açıkgöz mesajında, Pandemi döneminde büyük bir fedakarlıkla olası ve kesin vakaların transferlerinin sağlandığını aynı zamanda tüm acil vakalarda muazzama ulaşıldığını ifade ederek fedakar çalışma arkadaşlarıyla birlikte olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

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