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İl Sağlık Müdürü Açıkgöz; “Aydın'da 3 adet SMA'lı hastamızın tedavisi sürüyor”

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr.

Osman Açıkgöz, Aydın'da 3 SMA'lı hasta olduğunu ve evde sağlık hizmetleri kapsamında aktif olarak tedavilerinin gerçekleştirildiğini söyledi.


Dünya genelinde her 10 bin doğumda bir, Türkiye'de de her 6 bin doğumda bir görülen SMA hastalığı son günlerde ülke gündemini sıkça meşgul eder hale geldi. Omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığı olan SMA, kas kaybı ve zayıflığına neden olarak vücuttaki pek çok kası tutup hareket kabiliyetine etki ediyor. Osman Açıkgöz, Aydın ile ilgili SMA verilerini paylaştı.


İl genelinde 3 adet SMA'lı hasta olduğu belirten Açıkgöz yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “İlimizde aktif olarak takip ettiğimiz 3 adet SMA'lı hastamız bulunmaktadır. Hastalarımızdan bir tanesi 2017, iki tanesi de 2018 doğumlu. 3 hastamız da evde sağlık hizmetleri kapsamında aktif olarak tedavilerini almaktadırlar. Herhangi bir sıkıntıları da bulunmamaktadır."

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