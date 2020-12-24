İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, NDH'de incelemelerde bulundu

Osman Açıkgöz, Nazilli Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, yürütülen .çalışmalar hakkında yöneticilerden bilgi aldı.

Osman Açıkgöz Nazilli Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek Başhekim Uz. Dr. Engin Tetik'ten hastanede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Açıkgöz, başhekim ve hastane yöneticileri birlikte hayırsever bir vatandaş tarafından fiziki alanı yaptırılan, tıbbi cihazları İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koordine edilen 20 yataklı yoğun bakımın son kontrolleri yapıldı. Hastane personeli ile sohbet eden Açıkgöz, pandemi sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi. İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, "Diğer ilçelerde yapılacak olan yoğun bakımlar aynı hızda gerekli donanımları hazırlanarak kısa zamanda hizmete gireceklerdir" dedi.