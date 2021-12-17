İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'den, aile hekimlerine teşekkür

Aydın'da antibiyotik kullanım oranının düşürülmesini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında en az antibiyotik reçete ederek destek veren aile hekimlerine Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da birçok vatandaş, yanlış ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı dolayısıyla sağlığını tehlikeye atıyor. Bu kapsamda Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yanlış antibiyotik kullanımına dikkat çekildi. “Sağlığınızda ısrarcı olun” sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlar tarafından bilinçsiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Reçete Bilgi Sistemi (RBS) 2021 yılı verilerine göre antibiyotik kullanım oranının düşürülmesini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalara destek olan aile hekimleri takdir edildi. Aydın'da en az antibiyotik reçete ederek farkındalık kampanyaya destek veren aile hekimleri Dr. Ecehan Çiloğlu, Dr. Neşe Gönül Öztürk, Dr. İlknur Yılmaz, Dr. Cüneyt Aysul, Dr. Yusuf Şen'e İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.