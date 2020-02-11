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İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'den Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis Birimi'ne teşekkür belgesi

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr.

Osman Açıkgöz, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis birimine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verdi.


Osman Açıkgöz adına, Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis birimine teşekkür belgesini Hastane Başhekimi Op. Dr. Niyazi Kocakaplan takdim etti. Acil Servis biriminin zor bir görevi yerine getirdiğini kaydeden Başhekim Kocakaplan, “Oldukça yoğun hasta başvurusu alan ve çok zor bir görevi yerine getiren, özverili çalışmalarla gerektiğinde sevdiklerinden ayrılıp hayat kurtarmak için 7/24 görevlerinin başında olan Acil Servis birimi fedakar çalışanlarına İl Sağlık Müdürümüz Sayın Dr.Osman Açıkgöz'ün teşekkür belgelerini takdim ettik. Üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı tüm Acil Servis çalışanlarımıza teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim. İyi ki onlar var” dedi.

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