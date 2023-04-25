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İl Sağlık Müdürü Şenkul, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr.

Eser Şenkul, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Kullanımı son yıllarda yaygınlaşan, Türkiye'de çok az sayıdaki kamu hastanesinde hizmet veren CAD CAM teknolojisine sahip Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde yürütülen CAD CAM uygulamaları ve sunulan hizmetler hakkında merkez başhekiminden bilgi alan İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul sunulan hizmetleri yerinde inceledi. Ziyaretinde sağlık personellerimizin geçmiş bayramlarını da kutlayan Şenkul, personelle sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Şenkul ayrıca tedavi için merkeze başvuran hastalara da geçmiş olsun dileklerini sundu.

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