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İl Sağlık Müdürü Şenkul, Kuyucak Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr.

Eser Şenkul, Kuyucak ilçesi ziyaretinde İlçe Entegre Devlet Hastanesi'ne giderek yürütülen çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.


Aydın İl Sağlık Müdürü Şenkul, Kuyucak İlçe Entegre Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.


Entegre hastane içinde bulunan Acil Servis, Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Şenkul, Hastane Başhekiminden ilçede yürütülen sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. Sağlık hizmeti almaya gelen vatandaşlar ve sağlık personeli ile sohbet eden Şenkul, personele çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

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