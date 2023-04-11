İl Sağlık Müdürü Şenkul sahur vakti 112 Çağrı Merkezi personeli ile bir araya geldi

Eser Şenkul, sahur vaktinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanları ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz aylarda Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne atanan Dr. Eser Şenkul, ziyaretlerini sürdürüyor. Şenkul son olarak Aydın-Muğla Karayolu üzerinde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni sahur vaktinde ziyaret ederek sağlık çalışanları ile bir araya geldi. Sağlık personeli ile sohbet eden Şenkul, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İl Sağlık Müdürümüz Dr Eser Şenkul; Sağlık Hizmetleri Başkan Vekili ve İl Ambulans Servisi Başhekimi ile birlikte sahur vaktinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarımız ile bir araya geldi. Sağlık personelimiz ile sohbet eden İl Sağlık Müdürümüz, personellerimize çalışmalarında kolaylıklar diledi" ifadelerine yer verildi.