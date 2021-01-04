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İl Tarım Müdürlüğü'ne 54 araç tahsis edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 2021 yılınca Aydın İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere 54 araç tahsis edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 2021 yılınca Aydın İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 54 araç tahsis edildi.


Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl ve İlçe müdürlüklerinin faaliyetlerinde kullanılmak üzere 54 araç teslim alındı. Araçlar, İl Müdürümüz Ahmet Ökdem başkanlığında İl Müdür Yardımcılarımız, İdari ve Mali İşler Şube Müdürümüz eşliğinde 17 ilçe ve il Müdürlüğü hizmetine tahsis edildi” denildi.

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