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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden Arıcılar Birliği'ne ziyaret

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret etti.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti.


Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Hamit Eray Yeşilçayır ve İl Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Aydın Tarı, Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti. Ziyarette Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği ortak noktada buluşarak il genelinde varoa ile toplu mücadele projesinin uygulanması ve geliştirilmesi için bilgi alış verişinde bulundu. Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, uygulanması planlanan projenin Aydınlı arıcılara faydalı olmasını diledi.

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