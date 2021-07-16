İlaçlamada dijital dönem

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Başkan Atay'ın talimatıyla ilaçlama çalışmalarında yeni bir sisteme geçildi.

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri; mobil ve web tabanlı yeni bir teknoloji platformunu kullanmaya başladı. Böylece Efeler'de sivrisinek ve karasinek gibi kent zararlıları ile mücadele çalışmaları daha hızlı ve etkin bir hale geliyor. Gerekli donanım ve eğitimleri verilen Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Efeler'de, kent zararlılarının üreme alanlarını program kullanarak kayıt altına alıp, çalışmalarını harita üzerinde işaretliyor. Çalışanlar topladıkları verileri analiz ederek, daha sonraki ilaçlama turlarında işlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştiriyor. Yapılan hizmet ile ilgili her attıkları adımı sayısallaştırıp bilişim sistemlerine kaydeden ekipler, gelecek planlarını da bu veriler ile yapıyor.

“Efeler Belediyesi olarak çağımızın teknolojilerini takip ediyor ve yenilikçi belediyecilik anlayışımız ile hizmetlerimizi teknoloji ile birleştiriyoruz” diyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yeni sistemle ilgili şu bilgileri paylaştı: “İlaçlama hizmetlerimizde dünya çapında destek almış mobil ve web tabanlı yeni bir teknoloji platformunu kullanmaya başlamış bulunuyoruz. Bu sistem sayesinde Efelerimizde vektörlerle mücadele çalışmaları daha etkili bir hale geliyor. Ayrıca kullandığımız sistemle bir veri tabanı oluşturarak, ilçemizdeki kent zararlılarının üreme alanlarını harita üzerinde konumlandırıp, bir harita da çıkarmış olacağız.”