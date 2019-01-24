İlçe Başkanı Gürbilek, CHP Kuşadası Belediye Başkan adayı Günel ile bir araya geldi

Kuşadası İlçe Örgütü yeni başkanı Mehmet Gürbilek ve CHP Kuşadası Belediye Başkan Aday'ı Ömer Günel bir araya geldi.

CHP Genel Merkezi tarafından görev değişikliği yapılan Kuşadası İlçe Örgütü yönetimi göreve başladı. Yeni ilçe örgütü başkanı seçilen Mehmet Gürbilek ve CHP adayı Ömer Günel parti binasında bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajını ileten Gürbilek ve Günel bugünü bir milat olarak değerlendirdiklerini belirttiler.

CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı seçilen Mehmet Gürbilek, yaptığı konuşmada, “Geçmiş dönemlerde başkanlık yaptığım ilçe örgütünde yeniden bu göreve getirilmek onur vericidir. Belediye Başkan Adayı'mız Ömer Günel ile uyumlu bir çalışma içinde olacağız. İlçe örgütümüz tüm organları ile seçimi hedeflediğimiz gibi rekor bir oy oranı ile kazanmamız için çalışacaktır” dedi.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel ise, “Kuşadası için Milat bugün itibari ile başlamıştır. Öncelikle İlçe Başkanımızı tebrik ediyorum. Bugüne kadar 1 ay gibi bir zaman kaybımız oldu. Ama şu anda tecrübeli kadromuzla ve Mehmet Başkanımızla bu kaybı hızlıca kapatırız. Eski başkanlarımız ile de bir araya geleceğiz. İlçe Örgütümüz ile birlikte Kuşadası'nda rekor bir oy ile bu yarışı kazanacağız. Bu dinamik yapıya yakışan ve olması gerekende budur. Bugün itibari ile 31 Mart tarihine kitlenmiş durumdayız. Kendimize güvenimiz tam. Hiçbir şüphemiz yok. Ama çok çalışmamız gerekiyor. Davamız için partimiz için Kuşadası için çok çalışacağız. Ben örgütümün emrindeyim. Ben örgütün en temelinden gelen bir kardeşinizim. Birlikte başaramayacağımız hiçbir şey yok. Başkanımızı tekrar tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Kendilerinin sadakatinden ve davaya sahiplenmelerinden hiçbir şüphem yok” diye konuştu.

Buluşma sonrası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve CHP adayı Ömer Günel birlikte 24 Ocak Uğur Mumcu ve Demokrasi Şehitleri anma törenine katıldı.