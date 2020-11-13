İlçe belediyelerinin 2021 yılı bütçeleri belli oldu

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde belediyelerin 2021 yılı bütçeleri açıklanırken, ilçe belediyeleri arasında en yüksek bütçeyi olan Kuşadası Belediyesi oldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı meclis toplantısının ikinci oturumu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında gerçekleştirilirken, 2021 Mali Yılı bütçeleri de görüşülerek karara bağlandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile 17 ilçe belediyelerinin 2021 yılı bütçeleri belli olurken, en yüksek bütçeyi 270 milyon TL ile Kuşadası Belediyesi, en düşük bütçeyi ise 12 milyon TL ile Karpuzlu Belediyesi aldı.

Yaklaşık 6 saat süren Belediye Meclisi sonrasında alınan kararlara göre 17 ilçe belediyesinin 2021 yılı bütçeleri şu şekilde; “Kuşadası Belediyesi 270 milyon lira, Efeler Belediyesi 258 milyon 774 bin lira, Nazilli Belediyesi 165 milyon 900 bin lira, Didim Belediyesi 137 milyon lira, Söke Belediyesi 135 milyon lira, Germencik Belediyesi 81 milyon lira, İncirliova Belediyesi 57 milyon 750 bin lira, Çine Belediyesi 54 milyon 766 bin lira, Koçarlı Belediyesi 53 milyon 168 bin 987 lira, Bozdoğan Belediyesi 47 milyon lira, Köşk Belediyesi 46 milyon 528 bin lira, Kuyucak Belediyesi 40 milyon lira, Karacasu Belediyesi 32 milyon 671 bin 745 lira, Sultanhisar Belediyesi 26 milyon lira, Buharkent Belediyesi 22 milyon 500 bin lira, Yenipazar Belediyesi 13 milyon 500 bin lira ve Karpuzlu Belediyesi 12 milyon lira.”