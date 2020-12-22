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İlçe Kaymakamları, Söke Kaymakamı Zeybek ile görüştü

Aydın ili Efeler İlçe Kaymakamı Cemal Şahin, Çine İlçe Kaymakamı Turan Erdoğan ile Koçarlı İlçe Kaymakamı Ersin Tepeli, Söke İlçe Kaymakamı Soner Zeybek’e ziyarette bulundu.

Aydın ili Efeler İlçe Kaymakamı Cemal Şahin, Çine İlçe Kaymakamı Turan Erdoğan ile Koçarlı İlçe Kaymakamı Ersin Tepeli, Söke İlçe Kaymakamı Soner Zeybek'e ziyarette bulundu.


Söke'de göreve başlamasından dolayı 'hayırlı olsun' ziyaretinde komşu ilçelerin Kaymakamları, Söke Kaymakamı Zeybek'e görevinde başarı dileklerinde bulundu. Söke Kaymakamı Soner Zeybek, ilçe kaymakamlarının ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine teşekkür etti.

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