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İlçe Mİlli Eğitim Müdürü Acar, zeybek oynadı

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar, ilçede süren halk oyunları kurslarını ziyaret etti.

Müdür Acar, kursiyerler ile birlikte zeybek oynadı.


Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan halk oyunları kurslarını, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar ziyaret etti. Kursiyerlerle sohbet eden Acar, kursiyerlerin sorunlarını dinledi. Türkan Balman eğitmenliğindeki kursu Salı ziyaret eden Ayşe Acar, Çarşamba günü ise Mesude Ayaydın ve Ömer Kılcı tarafından verilen kursa konuk oldu. Öte yandan Acar, kursiyerlerle harmandalı zeybeği oynadı.

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