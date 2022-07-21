İlçe Tarım Müdürlüğü'nden “Gece sulaması” uyarısı

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklığın ardından Aydın Valiliği koordinesinde gerekli önlemler alınırken, sulama sularının dikkatli kullanılmasına yönelik de bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmeye devam ediyor. Her geçen yıl önemi daha da iyi anlaşılan suyun dikkatli kullanılması ve buharlaşma oranının daha da az olması amacıyla Efeler İlçe Tarım Müdürlüğü yaptığı paylaşımla çiftçilere “gece sulaması” uyarısında bulundu. Su konusunda önlem alınması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, üreticilerin basınçlı su kullanmaları ve sulamayı gece yapmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Efeler İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda “Değerli üreticilerimiz, suyumuz kıt, önlem alalım. Basınçlı sulama sistemi kullanalım, lütfen sulamayı gece yapalım” ifadelerine yer verildi.