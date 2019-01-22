Ilıdağ 300 ton kapasiteli tatlı su deposuna kavuşuyor

AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri, Köşk'e bağlı Ilıdağ Mahallesinde 300 metreküp kapasiteli yeni tatlı su deposu yapıyor.

Mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılayan kaynaklarda drenaj çalışması yaparak içme suyu debisinde artış sağlayan ekipler, yetersiz kalan mevcut içme suyu deposuna ilave olarak 300 metreküp kapasiteli deponun inşaatına başladı. Zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen çalışmalarda önemli mesafe kaydeden ekipler inşaatı kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Depo yapımı ve drenaj çalışmalarının yanısıra Ilıdağ'a önemli yatırımlar gerçekleştiren ASKİ Genel Müdürlüğü, kaynaklarından mahalleye tatlı suyu taşıyacak olan 6 km uzunluğunda isale hattı yaptı. Ayrıca halkın talebi üzerine mahallenin çeşitli noktalarına tatlı su çeşmesi yapımı gerçekleştirildi.

Ilıdağ başta olmak üzere Köşk ve il genelinde süren yatırımlara değinen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çalışmaların hız kesmeksizin süreceğini kaydetti. Başkan Çerçioğlu “Ilıdağ Mahallemiz başta olmak üzere tüm Aydın'da halkımızın taleplerini yerine getiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne durmadan, dinlenmeden halkımıza daha modern, daha yaşanabilir bir kent sunmak için çalışıyoruz. Aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımız artarak sürecek” dedi.

Ilıdağ mahallesinde gerçekleştirilen yatırımlardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler. Büyükşehir Belediyesinin taleplerini vakit kaybetmeden ve eksiksiz yerine getirdiğini ifade eden vatandaşlar, Çerçioğlu'na desteklerinin artarak devam edeceğini söylediler.