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Ilıdağ 300 tonluk su deposuna kavuşuyor

Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Çiftlik ve Ilıdağ mahallelerinde incelemelerde bulundu.


Çiftlik Mahallesi ziyareti sırasında vatandaşlardan gelen kanal temizliği talebi doğrultusunda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlunu arayarak vatandaşların isteğini aktaran Tuna kolları sıvadı. Köşk Belediye Başkan Adayı veli Tuna, Aski Genel Müdürü ve İçme Suyu ve Kanalizasyon Şube Müdürüyle birlikte kanalda incelemelerde bulundu. Tuna, "Kanal temizliği ve tamiratının yapılması için çalışmalara bir an önce başlanacak" dedi.



"Seçimden önce kazandıracağız"


Çiftlik Mahallesi'ndeki incelemelerin ardından Ilıdağ Mahallesi'ne geçen ekip su deposu yapılacak olan alanda incelemelerde bulundu. Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, "Ilıdağ Mahallemizin su sorununu çözmek için geldik. Arkadaşlarımız ön çalışmasını yaptılar. Önümüzdeki hafta Özlem Çerçioğlu ile birlikte temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Ilıdağlı hemşerilerime su deposunu seçimden önce kazandıracağız" dedi.



İncelemelerin ardından köy kahvesinde vatandaşları ziyaret eden Tuna, mahalle sakinleriyle uzun uzun sohbet etti.

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