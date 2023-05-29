Ilıdağ'da coşkulu Erdoğan kutlaması

tur oylaması sonrası yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan için ülke genelinde olduğu gibi Aydın'ın Köşk ilçesi kırsal Ilıdağ Mahallesi'nde de kutlamalar yapıldı. Havai fişeklerin atıldığı mahallede kutlamalar sabaha kadar sürdü.

tur seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52 oyla yeniden seçilerek güven tazeledi. Seçim sonuçlarının ardından ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da binlerce kişi sokaklara dökülüp meydanlarda seçim zaferini kutladı. Merkez Efeler ilçesinin yanı sıra tüm ilçelerde de seçim zaferi kutlanırken, AK Parti'nin kalesi olarak adlandırılan Köşk'e bağlı kırsal Ilıdağ Mahallesi en coşkulu kutlamaların yapıldığı adreslerden biri oldu.

Ilıdağ Mahallesi'nde seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bayram havası yaşandı. Mahalleliler ellerine aldıkları Türk bayrağı ve AK Parti bayrakları ile sokaklara döküldü. Mahalle meydanında toplanan vatandaşlara civar mahallelerden gelen yüzlerce vatandaş da eşlik edince mahallede coşku ikiye katlandı. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler mahalleye gelerek vatandaşların sevincine ortak olup zeybek oynadı. Davul-zurna seslerinin hiç susmadığı, havai fişeklerin atıldığı mahallede kutlamalar sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

Mahallede kurulan ve bin 120 kişinin oy kullandığı 4 sandıktan 927 oy alan Recep Tayyip Erdoğan zaferle çıkarken, Kemal Kılıçdaroğlu 167 oyda kaldı. Mahallede 26 oy ise geçersiz sayıldı.