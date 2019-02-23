İlim Kitap Kahve Aydın'da dualarla açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında hayata geçirilen İlim Kitap Kahve'nin açılış programında konuşan İlim Yayma Cemiyeti Aydın Şube başkanı H. Recep Yavuz, “Tarihi Cihanoğlu Külliyesinde gençlerin ve okumayı seven yediden yetmişe herkesin kitap okuyabileceği içerisinde binlerce kitabın yer aldığı nezih bir mekan oluşturuldu. Bu tarihi mekanda gençlerimiz ücretsiz ikramlarımız eşliğinde kitap okuma ve ders çalışma imkanı bulacaklar. Proje süresince okur-yazar buluşmaları, kitap tahlilleri, film Okumaları, Hat-Ebru-Tezhip Atölye çalışmaları ve birçok etkinlikle gençlerimiz tanışma imkanı bulacaklar. Projemiz ve İlim Kitap Kahve mekanımız Aydınımıza, gençlerimize ve okumayı seven herkese hayırlı olsun” dedi.

Daha sonra İl Müftüsü Ercan Aksu'nun duası eşliğinde İlim Kitap Kahve açılışı gerçekleştirildi.

Proje açılışına İl Müdürleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, gençler, öğrenciler, İlim Yayma Cemiyeti üyeleri ve kitap dostları katıldı.