İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İlk kez film izlediler

AYDIN (İHA) – Aydın’da, her hafta çarşamba günü düzenlenecek olan etkinlikte Efeler Belediyesi, çocuklara sinema ve müze sevinci yaşatıyor.

AYDIN (İHA) – Aydın'da, her hafta çarşamba günü düzenlenecek olan etkinlikte Efeler Belediyesi, çocuklara sinema ve müze sevinci yaşatıyor.


Efeler Belediyesi ikinci kez düzenlediği müze ve sinema etkinliğinde Baltaköy'lü çocukların yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz hafta Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün başlattığı etkinliğin ikincisi düzenlendi.


Forum Alışveriş Merkezi'nde sinema izleyen öğrencilere sinema sonrasında Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ve eşi Güneş Atay yiyecek ve içecek ikramında bulundular. İlk kez sinemada film izledikleri için Başkan Atay'a teşekkür eden çocuklar sinemadan sonra Aydın Arkeoloji Müzesi'ni gezerek kentin tarihi hakkında yetkililerden bilgi alarak müzeyi gezdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.