İlk mezunlarını veren Aydın, Türkiye'ye model olacak

Aydın Valiliği ve Vali Hüseyin Aksoy'un destekleriyle gerçekleştirilen, Türkiye'ye model olması planlanan “Yeminli Sosyal Arabuluculuk Sertifika Programı” ilk mezunlarını verirken, pilot il olan Aydın'da mezuniyet ve yemin töreni gerçekleştirildi.

İnsan haklarının korunması, şiddetin önüne geçilmesi, şiddetle sivil mücadele bilincini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen “Yeminli Sosyal Arabuluculuk Sertifika Programı” pilot il olan Aydın'da tamamlandı. Aydın Valiliği, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) işbirliğiyle düzenlenen sertifika programı ilk mezunlarını verirken, program çerçevesinde Aydın Hidayet Sayın Kültür Merkezi'nde mezuniyet ve yemin töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren HEGEM Vakfı Kurucu Genel Başkanı Adem Solak; “Cumhuriyet tarihinde ilk defa ilk sosyal arabuluculuk mezuniyet töreninde bulunuyoruz. Bu ilk törenin Aydın iline nasip olması ise bir gurur vesiledir. Pilot çalışmalar bugün itibariyle tamamlandı ve ilk mezuniyet törenini gerçekleştiriyoruz. 4 bin 700 civarında bir mezunumuz oldu. Gerçekten alkışı hak eden bir ildeyiz ve bu programımızı yapmamızı sağlayan Vali Hüseyin Aksoy'a da ayrıca teşekkür ederim. Burada bunun en iyisini yaparsak diğer illerde ilerler dedi Valimiz ve haklı çıktı. Bir sene içerisinde sosyal arabuluculuk ile ilgili mezuniyet yapan ilk ülkeyiz. Programa katılan Türkiye düzeyinde herkese çok teşekkür ederim. İnşallah Aydın bir model olur. O zaman biz de Aydın'daki uygulama modelini gösteririz. Ayrıca Aydın, Türkiye ve üniversiteler düzeyinde en fazla katılım sağlayan ilimiz oldu. Bu sertifika programında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Aydın olarak ilk olmaya gönüllü olduk”

Sosyal arabuluculuk konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, insan haklarının korunması açısından yapılan çalışmalara Aydın olarak ilk olmaya gönüllü olduklarını vurgulayarak “Temel hak ve özgürlüklerin korunması, insan haklarının geliştirilmesi ve daha iyi bir noktaya taşınması adına özellikle son 25 yıl içerisinde önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Birçok alanda yasal düzenlemeler yapıldı. Bu çerçevede Bakanlıklar düzeyinde de birçok faaliyetler gerçekleştirildi. Özellikle yargıya gitmeden hakların korunması ve çözüm üretilmesi amacıyla bir takım mekanizmaların oluşturulması düşünüldü. Bu çerçevede de vatandaşlarımız yargıya gitmeden idareye başvurarak hakkını arayabiliyor. Tabi kararı beğenmezse yine yargıya gidebiliyor. Özellikle sosyal arabuluculuk, Türkiye'de yeni ortaya çıkan ve yaygınlaşma sürecinde olan bir durum. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Yargıdan önce çözüm üretme noktasında ise önemli. Fotoğrafı net göremezseniz çözüm noktasında da sağlıklı kararlar üretemezsiniz. Şiddet toplumun karşı karşıya kaldığı önemli bir durum ve bu nasıl önlenebilir konusunda çalışmaların ortaya konması ise oldukça önemli. Bu projede Aydın olarak ilk olmaya gönüllü olduk. İlgili kurum ve kuruluşlarımızın da bu projeye ilgisi çok güzel. Sosyal arabuluculuk uygulaması çok küçük meseleleri büyümeden çözülmesine fırsat verecek. Ayakları sağlam yere basan bir çalışmayı ortaya koyacağız. Aydın'da gerçekleşen bu çalışma Türkiye'ye örnek olabilecek bir çalışma. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Aksoy, temsili olarak mezun olan 5 kişiye mezuniyet belgelerini takdim etti.