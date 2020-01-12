İlk sinema deneyimlerini Başkan Özcan ile yaşadılar

Nazilli'ye bağlı Durasıllı Mahallesinde yaşayan ve hiç sinemaya gitmemiş 27 çocuk Başkan Özcan ile sinema keyfi yaptı.

İlk kez hafta sonunu sinemaya gelerek değerlendiren çocuklar Nazilli Belediye Sineması'nda vizyonda olan ve çocukların hayranlıkla izledikleri ‘Rafadan Tayfa 2' çizgi filmini izlediler.

Durasıllı Mahallesinde yaşayan 7-12 yaş arası 27 çocuk Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile ilk kez sinema keyfi yaptı. Mahalle muhtarı Mehmet Yılmaz tarafından belirlenen, hayatlarında hiç sinemaya gitmemiş çocuklar Nazilli Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Gurubu Başkanı Fulya Kaynak'ın da girişimleri ile Nazilli Belediye Sinemasına getirildi. Başkan Özcan ile Sinema önünde buluşan çocuklar ilk kez yaşayacak oldukları sinema deneyimlerinden dolayı heyecanlanırken, onlarla bu anı yaşamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Muhtarımız ile Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisi Başkanımız çok güzel bir program hazırladılar. Başından beri söylediğimiz gibi Nazilli'mizin sorunlarını hep birlikte el ele çözeceğiz. Tüm paydaşları ile birlikte hareket ettiğimizde hem başarı daha kolay gelecektir hem de mutluluk daha da artacaktır. Muhtarımız köyümüzdeki genç arkadaşlarınızdan hiç sinemaya gitmeyenlerini tespit etmiş. Onların en çok hakkı olduğunu düşünüyorum. Şimdi izleyecekleri bu film çok güzel bir film. Bizim oğlumla müdavini olduğumuz bir film. Evde izliyoruz bu filmi. İnşallah şimdi sinemada bu çocuklarımızda seyredecekler ve güzel bir zaman dilimi geçirecekler. Onlar için de bir sosyal katılım projesi olacak. Onlarında Sosyal hayatlarına yeni bir katkı sunmuş olmanın kıvancını muhtarımız ve Kent Konseyi üyeleri ile birlikte yaşıyoruz. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kent Konseyi çalışma guruplarının önemli projeler ürettiğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ; “Her çalışmamızı bu şekilde yürüttüğümüz müddetçe hem süreci daha hızlandırmış oluruz ve daha fazla kişinin katılımı artırırız. Böylece daha fazla kişinin memnuniyetini arttırmış oluruz. Ayrıca da idareci kadroları, idare eden kadroların deneyimlerini tecrübelerini birikimlerini arttırmış oluruz. Geçtiğimiz dönem Kent Konseyinden bir belediye başkanı iki tane de Meclis üyesi çıktı. İnşallah kent konseyleri bu yolları açan ve daha fazla profesyonel çalışmalar yapan bir konuma gelir. Daha önceki Kent konseyleri de güzel harika işler çıkardılar. Şimdi seçilen arkadaşlarımızın da daha da iyi işler ve projeler gerçekleştirileceğine inanıyorum. Bunu söylerken ki amacım Kent Konseyi gurubunun yol açıcı özelliğini vurgulamak için söylüyorum. Bütün Arkadaşlarıma değerli çalışmalarından dolayı tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Sinema işletmecimize de teşekkür ediyorum onlarında katkısı oldu bu projeye” ifadelerini kullandı.

Hiç sinemaya gitmemiş çocuklara ilk kez bu deneyimi yaşatmış olmaktan çok mutlu olduklarını vurgulayan Durasıllı Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz da, “Köydeki çocuklarımız sinemaya gelmeyi çok istiyordu. Ben de öncülük yapayım dedim. Allah razı olsun belediye başkanımızdan bizi kırmadı katkı sağladı. Hiç sinemaya gelmemiş çocuklarımıza da bir değişiklik oldu. Emeği geçen herkese den Allah razı olsun sizlere den de” diye konuştu.

Daha güzel projeler ve özellikle çocukları mutlu edecek çalışmalar yapacaklarını belirten Nazilli Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Gurubu Başkanı Fulya Kaynak ise; “Çocuklar geleceğimiz dedik. Yeter ki çocuklarımız mutlu olsun. Bu hafta sonlarını güzel değerlendirsinler diye böyle bir etkinlik düzenledik. Bundan sonrada çocuklarımız için daha güzel projelerle beraber olmaya ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.