İlk topu Başkan Güler ateşledi

Aydın'ın Köşk ilçesinde ilk Ramazan topunu Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ateşledi.

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan ve 11 ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı gelirken, ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da ilk sahura bu gece kalkılacak. Ramazan ayının unutulmaz geleneklerinden olan Ramazan topu geleneği de bu yıl da yaşatıldı. Bu çerçevede Aydın'ın Köşk ilçesinde ilk Ramazan topu Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler tarafından ateşlendi. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte ilk topu ateşleyen Başkan Güler, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

Unutulmaz Ramazan topu geleneğini yaşattıklarını ifade eden Başkan Güler, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Hoş geldin on bir ayın sultanı, ya Şehr-i Ramazan. Hayırlısıyla ilçemizde ilk topu ateşledik. Rahmet, mağrifet ve bereket ayı, Ramazan-ı Şerifimizin, ülkemiz, ilçemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.