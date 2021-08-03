İlke İlter'in “Açık-Kapalı” resim sergisi İbramaki'de

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, İlke İlter'in eserlerinin yer aldığı resim sergisine ev sahipliği yapamaya başladı. Sanatçının kağıt üzerine kurşun kalem ve tual üzerine füzen ve akrilik boya ile hazırladığı eserler sergiyi ziyaret eden sanatseverlerin beğenisini aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi İlke İlter'in 20 eserinin yer aldığı “Açık-Kapalı” isimli resim sergisi, Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde kapılarını açtı. Sergi açılışına çok sayıda sanatseverle birlikte Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) Başkanı Levent Köylü de katıldı. İlter'in kağıt üzerine kurşun kalem ve tual üzerine füzen ve akrilik boya ile hazırladığı eserler 8 Ağustos tarihine kadar Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde görülebilir.

“Sanatseverleri bekliyoruz”

Daha önce Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Polonya gibi ülkelerde eserleri sergilenen İlke İlter “Öncelikle ev sahipliğinden dolayı Kuşadası Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Sergi hem biçimsel hem de taşıdığı anlamlar itibariyle sizleri ‘Açık-Kapalı' kavramlarla buluşturacak. Eserler, kadın imgeleri, organik formlardan üretilmiş ilüstrasyonlar ve çeşitli fotoğraflardan esinlenerek hazırlandı” dedi.

KUSAV Başkanı Levent Köylü ise, eserleri dünyanın farklı ülkelerinde sergilenen İlke İlter gibi değerli bir sanatçıyı Kuşadası'nda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek “Değerli sanatçımıza teşekkür ediyor, tüm sanatseverleri Sayın İlke İlter'in birbirinden güzel eserlerini görmek üzere İbramaki Sanat Galerisi'ne bekliyoruz” dedi.