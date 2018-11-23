İlkokul öğrencileri şiddete hayır etkinliğinde büyüklerine seslendi

Aydın'ın Nazilli ilçe merkezinde bulunan Fatih İlkokulu Öğrencileri ve okul aile birliği üyeleri tarafından ‘Çocuğa yönelik şiddet ve çocuk istismarı' etkinliği gerçekleştirildi.

Program sunuculuğu başta olmak üzere tamamen öğrenciler tarafından yürütülen etkinlikte öğrenciler çocuğa şiddet ve çocuk hakları konularında şiirler okudu, şarkılar söyleyerek tek ses oldu. 'Bedenime Dokunma' 'Çocukların Dünyasını Karartanlara Hayır Diyelim' gibi çeşitli yazılardan oluşturulmuş pankartları taşıyan çocuklar, çocuğa şiddete hayır sloganlarıyla da büyüklerine mesaj gönderdi.

Çocuk hakları gününü değerlendirme, toplumu ve öğrencileri bilinçlendirmek adına yapılan etkinlikte öğrenciler beyaz T-Shirtlerin üzerine avuç içleri ile yaptıkları boyalarla baskılayarak üzerlerine giydiler. Hazırladıkları pankartları da ellerinden düşürmeyen çocuklar yine öğrenciler tarafından seslendirilen koroya eşlik ettiler.

Bembeyaz kıyafetleri üzerine boyaya batırılmış avuçlarını bastırarak ‘hayır' işareti yapan öğrencilerin amacı çocuklara olan şiddetin önlenmesi için farkındalık oluşturmaktı. Evlerde ve sınıflarında tek tek ellerini fırça yaparak T-Shirtlerini boyayan öğrenciler okul bahçesinde toplanarak şiirler, şarkılar söyledi, taşıdıkları pankartlarda yazılı olan ve çocukların da hakları olduğunu ifade eden yazılarla büyüklerinin dikkatlerini çekmek için uğraş veren öğrencilerin etkinliği büyük ilgi gördü.

Çocukların hazırlamış oldukları etkinlik hakkında bilgi veren Nazilli Fatih İlkokulu Müdürü Faik Tekcan; “Bugün burada yaptığımız etkinliğin amacı, çocuk hakları günü nedeni ile çocuklarımıza özellikle son dönemlerde yapılan çocuk haklarını ihlaller, çocuk şiddeti, çocuk istismarı konularında toplumu, sivil toplum örgütlerini, insanları, velileri, öğretmenlerimizi, çocuklarımızın daha çok dikkatini çekmek için bunun üzerinde daha çok durmaları için bu konuda yapılan ihlallere daha çok dikkat çekmekti. Okulumuz büyük bir okul. Yaklaşık bin 200 öğrencimiz, 50 öğretmenimiz, personelimiz ve öğrenci velilerimiz bu etkinliğe katkı sağladı. Bu etkinliği gerçekten toplumda bir farkındalık oluşturacak şekilde sergilediler. İnşallah bundan sonra çocuklarımıza karşı bu istismarlar, çocuk hakları ihmalleri, çocuk istismarları azalır. Çocuklarımız çocukluğunu yaşayarak büyürler” dedi.