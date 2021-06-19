İLKSAN Söke İlçe Temsilcisi Abdullah Sayın Oldu

Dört adayın yarıştığı seçimi Abdullah Sayın kazandı.

İLKSAN Söke ilçe temsilcisi seçimleri için eğitimciler sandık başına gitti. Söke Öğretmenevinde yapılan seçimde Eğitim-Sen üyesi Abdullah Sayın, Teç-Sen üyesi Murat Demir, Eğitim Bir-Sen üyesi Emine Durgun ve Türk Eğitim Sen üyesi Reşat Avcı aday oldu. Levent Çakmak'ın divan kurulu başkanı olarak görev yaptığı seçimde, oy kullanma işlemi sabah saat 09.00'da başlayıp, saat 17.00 itibari ile sona erdi.

Abdullah Sayın 126, Reşat Avcı 33, Murat Demir 26, Emine Durgun 25 oy aldığı seçimlerde Eğitim-Sen üyesi Abdullah Sayın İLKSAN İlçe Temsilcisi oldu.