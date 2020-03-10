İmamlar RTÜK'e şikayet yağdırdı

Aydın'da din görevlileri ve imamlar özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir programda, kutsal bir vazife olan imamlık mesleğinin küçük düşürülmeye çalışıldığı gerekçesi ile Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) şikayet yağdırdı.

Özel bir kanaldaki bir programda, üzerine imam cübbesi giymiş, parmak arası terlikle şaklaban hareketler yapan kişinin topluma imam rolü ile program ve kanal tarafından bilinçli olarak sergilendiğini belirten Diva-Sen Aydın Şube Başkanı Necmettin Tufan, tüm sendika üyelerine ve bu kutsal görevi yapan tüm imamları şikayetçi olmaya çağırdı.

RTÜK'ün 4441178 numaralı şikayet hattının hemen cevap verdiğini de belirten Sendika Başkanı Necmettin Tufan, “Öyle bir süreçten geçiyoruz ki, bir Müslüman olarak her platformda içimizi acıtan olayla karşılaşıyoruz. Bu kendini bilmez şaklabanlar, nasıl bu denli cüretkar olabiliyorlar anlamakta güçlük çekiyoruz” diyerek, Müslümanların konuya duyarsız kalmamasını istedi.

Sendikanın çağrısı üzerine imamlar RTÜK'e şikayet yağdırdı.