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İmer ailesinden Rektör Aldemir'e teşekkür ziyareti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi olan Netice İmer ile eşi Hüseyin İmer, ADÜ Rektörü Prof.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Netice İmer ile eşi Hüseyin İmer, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e, teşekkür ziyaretinde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitim kadar insanlığın da önemli olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, İmer ailesinin yaşam mücadelesini takdirle karşıladığını ve ADÜ'nün tüm imkanlarını seferber ederek Netice Hanım'ın sağlığına kavuşmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Netice İmer'e geçmiş olsun dileklerini ileten Aldemir, "Üniversitemizin imkanlarını ailemiz için seferber ettik. Bu benim için önemli bir konu. Hanımefendinin çalışma azmi ve yaşam sevinci herkese örnek olmalı" diye konuştu.


Hastanede tedavisi tamamlanan Netice İmer, “Haziran ayında başarılı bir ameliyat oldum. Bizi, Hastanemizdeki doktorlarımızla buluşturan ve tüm tedavi masraflarımızı karşılayan Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e ve tedavimde emeği geçen hekimlere teşekkür ederim. Sağlığıma kavuştum, çok mutluyum” dedi.

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