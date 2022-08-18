İncir ağaçlarında kalsiyumlu yaprak gübresi ile başarıya ulaşıldı

Aydın'ın önemli tarım ürünlerinden olan incirde, zararlılara karşı mücadele çalışmaları devam ederken, etkili olan yağışlar ile birlikte incir ağaçlarında çatlama, kabuğunun beyazlaşması gibi sorunlar da kendisini gösteriyor. Yaşanan sorun karşısında üreticilere kalsiyumlu yaprak gübresi kullanılmasını tavsiye ettiklerini ifade eden Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna, bu uygulamadan başarılı sonuç aldıklarını belirtti.

Başarılı sonuç ile ürün kalite ve kalibrasyonunda da artış olduğunu belirten Tuna, “Bölgemizde bu yıl yağışlara bağlı olarak özellikle alçak kesimlerde incirlerin olgunlaşma dönemine yakın zamanda meydana gelen yağışlarda incir meyvesinde çatlamalar görülmektedir. Bu konuda odamıza başvuran üreticilerimize kalsiyum içerikli yaprak gübresi tavsiye edilerek çatlamayı önlemeye yönelik başarılı sonuçlar elde edilmiştir. İncirde birkaç yıldır uyguladığımız yaprak gübreleme programları ile bölgemizde rastlanan çatlama, akma, dış kabuğunun beyazlaşması ve kabuk elastikiyetinin artırılmasına yönelik uygulamalar olumlu sonuçlar vermiştir. Ürün kalite ve kalibrasyonunda artışlar meydana gelmiştir. Ayrıca incirde zarar yapan kırmızı örümceklerle ilgili olarak Tarım Bakanlığınca geçici tavsiyesi olan pestisitler kullanılarak başarılı sonuçlar elde edilmiştir” dedi.