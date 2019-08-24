İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İncir bahçelerinin yolları bakıma alındı

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ mahallesinde incir işleme sezonu dolayısıyla bahçe yolları bakıma alındı.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ mahallesinde incir işleme sezonu dolayısıyla bahçe yolları bakıma alındı. Arazi araçlarının işleyeceği hale getirilen bahçe yollarının sezon öncesi yapılması üreticiyi sevindirdi.


AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mustafa Gökcük, köylerde artık eskisi gibi yük hayvanı kullanılmadığını belirterek hasat sezonu öncesi bahçe yollarını bakıma aldıklarını belirtti. Arazi taşıtları ile de olsa yapılan yolların çiftçinin işini kolaylaştırdığı gibi, zaman kazandırıp işleme maliyetini de düşürdüğünü belirten Gökcük, “Vatandaşlarımızın talebi üzerine sezon öncesi bahçe yollarını bakım aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.